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Регион 20.06.2019 11:38

В Вашингтоне утверждают, что Иран сбил американский беспилотник в международном воздушном пространстве - СМИ

Американские власти считают, что беспилотник США был сбит Ираном в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя администрации США, пожелавшего остаться анонимным.

"Представитель администрации говорит, что иранская зенитная ракета сбила американский беспилотник во время его полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом", - передает агентство.

Ранее иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил со ссылкой на заявление Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), что КСИР сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган.

В заявлении говорилось, что беспилотник наблюдения Global Hawk американского производства был сбит его ВВС вблизи района Кухе Мубарак, который находится в Центральном районе округа Джаск, после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Кухе Мубарак находится примерно в 1200 километрах к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.

Иранское государственное информационное агентство ИРНА со ссылкой на революционную гвардию идентифицировало беспилотник как RQ-4 Global Hawk.

Капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, ранее отказывался от комментариев, когда его спросили, был ли сбит американский беспилотник. Ооднако он заявил AP, что над иранской территорией не было никакого беспилотника.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, ИРАН, БЕСПИЛОТНИК, ПОТЕРЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]