Минфин Белоруссии верстает бюджет-2020 с нулевым профицитом (версия 2)

Министерство финансов Белоруссии к 1 августа 2019 года представит президенту Белоруссии проект республиканского бюджета с нулевым профицитом, сообщил журналистам в четверг в Минске министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Проект бюджета на 2020 год будет представлен главе государства до 1 августа, ставим для себя задачу обеспечить общую сбалансированность бюджета", - сказал Ермолович.

При этом он отметил, "задача по рефинансированию части (70%) госдолга сохраняется".

Ермолович заявил, что, начиная с 2020 года, планируется увеличивать расходы бюджета за счёт накопленных остатков прошлых. При этом доходную часть бюджета планируется поддержать за счёт сокращения объёмов налоговых льгот и объемов господдержки.

"До 2019 года мы накапливали профицит бюджета, в 2019 году тоже планируем, что профицит будет продолжать накапливаться. В трехлетней перспективе мы выходим на более активное использование этих остатков в 2020-2021 году с тем, чтобы поддержать и капитальные вложения, бюджетные инвестиции и поддержать уровень жизни населения", - сказал министр.

В результате, по его словам, "бюджет (в 2020 году - ИФ) будет сбалансированным, близким к нулю, это задача минимум". "Если нам удастся выйти на профицит при решении этой сложной задачи, то тогда мы постараемся обеспечить бюджетный профицит. Но задача именно нацелена на то, чтобы обеспечить общую сбалансированность бюджета", - подчеркнул Ермолович.

По его словам, в соответствии с поручением президента, "приоритетом бюджетной политики будет дальнейший рост доходов населения, обеспечение социальной защиты, финансирование государственных социальных программ". "Есть необходимость и потребность в восстановлении капитальных расходов бюджета. Это мы должны делать за счет двух основных факторов - сокращения налоговых льгот и оптимизации объемов государственной поддержки предприятий", - добавил министр.

Как сообщалось, Минфин Беларуси исполнил республиканский бюджет в январе-апреле с профицитом 5,6% ВВП. Доходы республиканского бюджета в январе-апреле составили Br8,38 млрд (35,2% годового плана), расходы - Br6,19 млрд (27,9%).

Принятый бюджет на 2019 год планируется исполнить с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП, при доходах на уровне Br23,7 млрд (рост на 0,8% к 2018 году), расходах - Br21,98 млрд (рост на 5,1% к исполнению в 2018 году).

В 2018 году республиканский бюджет исполнен с профицитом Br4,7 млрд, или 3,9% ВВП, в 2017 году - с профицитом Br2,8 млрд, или 2,7% ВВП.