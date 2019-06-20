Адекватное реагирование на вызовы биологического характера требует широкого многостороннего сотрудничества - Путин

Россия придает особое значение соблюдению конвенции по запрещению разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, выступает за взаимодействие в этих вопросах с подразделениями ООН, отметил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

В приветствии, размещенном на сайте Кремля, президент отмечает, что борьба с угрозами, связанными с токсинным и биооружием, а также с распространением опасных инфекций, имеет крайне важное значение для обеспечения благополучного существования всего человечества.

"Россия исходит из того, что адекватное реагирование на вызовы биологического характера - как естественные, так и антропогенные - требует максимально широкого, многостороннего сотрудничества, укрепления соответствующих наднациональных механизмов", - говорится в приветствии.

В связи с этим президент отмечает важность соблюдения конвенции по запрещению бактериологического и токсинного оружия и высказывается в пользу тесного взаимодействия между механизмами конвенции и профильными подразделениями ООН.