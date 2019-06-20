Адекватное реагирование на вызовы биологического характера требует широкого многостороннего сотрудничества - Путин

Россия придает особое значение соблюдению конвенции по запрещению разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, выступает за взаимодействие в этих вопросах с подразделениями ООН, отметил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
В приветствии, размещенном на сайте Кремля, президент отмечает, что борьба с угрозами, связанными с токсинным и биооружием, а также с распространением опасных инфекций, имеет крайне важное значение для обеспечения благополучного существования всего человечества.
"Россия исходит из того, что адекватное реагирование на вызовы биологического характера - как естественные, так и антропогенные - требует максимально широкого, многостороннего сотрудничества, укрепления соответствующих наднациональных механизмов", - говорится в приветствии.
В связи с этим президент отмечает важность соблюдения конвенции по запрещению бактериологического и токсинного оружия и высказывается в пользу тесного взаимодействия между механизмами конвенции и профильными подразделениями ООН.
Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку
Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону на 5% в рамках пересмотра госбюджета-2019
Азербайджан и РФ к ноябрю закрепят пограничные знаки на высокогорном участке госграницы
Казахстан на днях начнет экспорт бензина за пределы ЕАЭС - глава Минэнерго
ЛУКОЙЛ планирует проекты СПГ в Камеруне и Конго
SIF выдал в четверг предпринимателям в Гейгельском районе льготных кредитов на 781 тыс. манатов
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar
ОАО АтаБанк выиграло премию NETTY 2019
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви