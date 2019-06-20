Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович считает, что потери доходов белорусского бюджета от приостановки экспорта нефтепродуктов в апреле-мае из-за поставок "грязной" нефти из России носят временный характер и поступление экспортных пошлин восстановится по мере восстановления объёмов нефтепереработки.

"Мы считаем, что потери (бюджета от сокращения экспортных пошлин на нефтепродукты - ИФ) носят временный характер. Они будут восстановлены за счет восстановления объемов переработки нефти", - сказал Ермолович.

Он также подчеркнул, что пока сокращение экспортных пошлин не оказало негативного влияние на доходы бюджета в целом.

"Если рассматривать в целом исполнение доходной части бюджета, то сегодня доходы формируются в полном соответствии с годовым планом. И какого-то отставания в поступлении бюджетных средств нет, т.е. рисков для бюджета эта ситуация, которая сложилась в нефтяном секторе, не генерирует", - подчеркнул министр.

По его словам, "если там и возникали потери, то они за счет роста экономики перекрыты". "Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану", - уверен Ермолович.

Министр также подчеркнул, что объём нефтепереработки в Белоруссии по итогам 2019 года составит запланированные 18 млн тонн. "У нас есть четкое понимание того, что технологически эти объемы могут быть восстановлены в полном соответствии с первоначальным планом (18 млн тонн - ИФ). Это означает, что потерь доходов в целом по году не будет", - сказал министр.

Белоруссия в конце апреля и в мае приостановила экспорт нефтепродуктов из-за снижения объёмов нефтепереработки по причине поставок из РФ загрязнённой хлоридами нефти. СЕйчас Минск и Москва ведут консультации о возможном объёме компенсации издержек белорусской стороны из-за нефтяного форс-мажора. Минск настаивает на компенсации не только прямых, но и косвенных потерь.