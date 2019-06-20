Верховный комиссар ООН по правам человека встретится с Мадуро и Гуайдо

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела в Каракасе рабочую встречу с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, сообщает в четверг венесуэльское телевидение, не уточняя подробностей.
По его данным, в ее рамках визита, который начался накануне, она также намерена провести переговоры с президентом страны Николасом Мадуро.
В заявлении, распространенном канцелярией Верховного комиссара ООН по правам человека в преддверие визита, отмечалось, что Бачелет также планирует встретиться и с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Ожидается, что Бачелет выступит перед журналистами с заявлением по окончанию визита в пятницу.
Ее визит проходит в рамках подготовки доклада по ситуации в Венесуэле, над которым Бачелет работает в настоящее время.
Венесуэла уже многие годы живет в состоянии затяжного экономического кризиса. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организация по миграции (МОМ), число венесуэльцев вынужденно покинувших родину превысило 4 млн человек.
"Эти вызывающие тревогу цифры указывают на безотлагательную необходимость поддержать сообщества, дающих приют (венесуэльцам - ИФ), в принимающих их странах", - цитируются в заявлении слова специального представителя по Венесуэле от УВКБ и МОМ Эдуардо Штайна.
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.
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