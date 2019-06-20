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Внешняя политика 20.06.2019 11:52

Глава МИД Азербайджана призвал страны ОЧЭС активизировать усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе

Баку в период председательства в ПАЧЭС особое внимание уделял развитию транспортных, торговых, энергетических связей между государствами региона, отмечается в обращении министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова к участникам проходящей в Баку 53-й пленарной сессии ПАЧЭС.

«Азербайджан уделяет большое внимание развитию сотрудничества в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. Уверен, что сегодняшнее мероприятие послужит вкладом в развитие межпарламентских связей и расширение экономического сотрудничества между странами», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Азербайджан в период своего председательства в организации придавал большое значение усилению международных связей между странами региона.

«Надеемся, что Болгария будет держать вопросы развития сотрудничества в центре внимания в период своего председательства в ПАЧЭС. Мы призываем государства к активизации действий в направлении обеспечения регионального мира и стабильности», - подчеркнул глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОЧЭС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]