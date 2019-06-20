Глава МИД Азербайджана призвал страны ОЧЭС активизировать усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе

Баку в период председательства в ПАЧЭС особое внимание уделял развитию транспортных, торговых, энергетических связей между государствами региона, отмечается в обращении министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова к участникам проходящей в Баку 53-й пленарной сессии ПАЧЭС.

«Азербайджан уделяет большое внимание развитию сотрудничества в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. Уверен, что сегодняшнее мероприятие послужит вкладом в развитие межпарламентских связей и расширение экономического сотрудничества между странами», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Азербайджан в период своего председательства в организации придавал большое значение усилению международных связей между странами региона.

«Надеемся, что Болгария будет держать вопросы развития сотрудничества в центре внимания в период своего председательства в ПАЧЭС. Мы призываем государства к активизации действий в направлении обеспечения регионального мира и стабильности», - подчеркнул глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Р.Бабаев