Азербайджан и РФ к ноябрю закрепят пограничные знаки на высокогорном участке госграницы

В Баку в четверг завершилось седьмое заседание совместной комиссии по демаркации госграницы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, стороны приняли рабочий план установки пограничных знаков на высокогорном участке линии прохождения госграницы.

«В соответствии с договором между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о государственной границе подписанным в г. Баку от 3 сентября 2010 года, были рассмотрены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации госграницы», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

«В соответствии с подписанным протоколом заседания, в период с июля по октябрь текущего года рабочей группой совместной комиссии будут определены места и закреплены пограничные знаки на высокогорном участке, а также будут проведены соответствующие демаркационные работы на лесном участке, мостах и контрольно-пропускных пунктах», - указывает МИД.

В целом, встреча прошла «в духе добрососедства и конструктивного диалога».

«Следующее заседание комиссии планируется провести на территории РФ. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам», - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов