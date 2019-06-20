Азербайджан и РФ к ноябрю закрепят пограничные знаки на высокогорном участке госграницы

В Баку в четверг завершилось седьмое заседание совместной комиссии по демаркации госграницы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, стороны приняли рабочий план установки пограничных знаков на высокогорном участке линии прохождения госграницы.
«В соответствии с договором между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о государственной границе подписанным в г. Баку от 3 сентября 2010 года, были рассмотрены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации госграницы», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
«В соответствии с подписанным протоколом заседания, в период с июля по октябрь текущего года рабочей группой совместной комиссии будут определены места и закреплены пограничные знаки на высокогорном участке, а также будут проведены соответствующие демаркационные работы на лесном участке, мостах и контрольно-пропускных пунктах», - указывает МИД.
В целом, встреча прошла «в духе добрососедства и конструктивного диалога».
«Следующее заседание комиссии планируется провести на территории РФ. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам», - подчеркивает МИД Азербайджана.
А.Азизов
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