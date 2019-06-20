Консорциум TANAP развивает подводный туризм в Эгейском море

Консорциум по строительству Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) привлечен к реализации нового туристического проекта в регионе Эгейского моря, говорится в сообщении SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«При поддержке проекта TANAP компания Skyair Shop и Ассоциация обслуживания туристической инфраструктуры Эдирне Сарос (ESTAB) погрузили на глубину 30 метров в Саросском заливе самолет Airbus A330 весом 90 тонн, создав, таким образом, искусственный риф. Цель данного проекта заключается в увеличении биоразнообразия моря. Реализация проекта внесет свой вклад в развитие туризма в этом регионе, через который проходит газопровод TANAP», - отмечается в информации.

В свою очередь, турецкие СМИ отмечают, что этот проект позволит оживить подводный туризм в Саросском заливе.

Самолет ранее эксплуатировался турецкой авиакомпанией Onur Air и был списан в 2018 году. Воздушное судно будет находиться в одной морской миле от берега и обслуживать дайверов на глубине 30 метров.

Саросский залив расположен в северной части Эгейского моря, севернее Галлипольского полуострова. Залив находится далеко от индустриальных зон, и вода здесь имеет кристально чистый вид, в связи с этим берега залива популярны в качестве объектов туризма. В заливе расположены Саросские острова.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP, 15 июня 2019 года азербайджанский газ по TANAP достиг границы с Европой.

https://www.facebook.com/SOCARofficial/videos/475910386315071/

Н.Аббасова