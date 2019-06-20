Уничтожение беспилотника США является сигналом Ирана о готовности к войне, но в Тегеране ее не желают - глава КСИР

Сбитый американский беспилотник - это послание всем о том, что Иран не хочет войны, но готов к ней, заявил в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

"Мы готовы, мы полностью готовы к войне. Сегодняшний инцидент был ясным проявлением этого конкретного сигнала - мы продолжаем наше сопротивление", - сказал он в видеообращении, которое транслировал телеканал "Пресс-ТВ".

"Сбитый американский беспилотник несет ясное и жесткое послание: мы будем решительно реагировать на любое посягательство на нашу страну", - приводят иранские СМИ слова иранского военачальника.

"Наши границы - это наша красная черта. Мы не стремимся к войне ни с одной страной, но мы готовы к войне. Сегодняшний инцидент ясно указывает на это", - подчеркнул Салами.

Ранее КСИР сообщил, что его силы сбили американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на революционную гвардию сообщило, что беспилотник идентифицирован как RQ-4 Global Hawk.

Однако агентство Associated Press позднее сообщило со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что, по мнению Вашингтона, иранцы сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива.