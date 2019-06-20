S&P подтвердило прогноз по рейтингам Kapital Bank на уровне BB-/B, улучшило прогноз на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги азербайджанского "Kapital Bank" на уровне «BB-/B», отмечается в сообщении агентства.
Прогноз по рейтингам изменен на "позитивный" со "стабильного".
"Пересмотр нашего прогноза по Kapital Bank на "позитивный" отражает мнение о том, кредитоспособность банка может улучшиться в течение следующих 12 месяцев, если он продолжит укреплять свою позицию на рынке, особенно в розничном бизнесе. Это может привести к тому, что банк будет демонстрировать устойчивую высокую прибыльность и рост операционных доходов, сохраняя при этом резервы по кредитам и качество активов под контролем, а также высокую капитализацию", - отмечается в сообщении.
В 2018 году банк демонстрировал активный рост кредитования, чему способствовал рост экономики Азербайджана. Кредитный портфель банка вырос в течение отчетного года на 19%, в основном за счет кредитования розничных клиентов, обладающих зарплатными карточками Kapital Bank.
«Мы отмечаем, что за последние 4 года банк усилил свою рыночную долю и теперь на его долю приходится около 13% банковских активов и клиентских депозитов, тогда как в 2015 году эти показатели составляли 6% и 4% соответственно. В то же время банк устойчиво увеличивал операционные доходы и рентабельность, которая достигла в 2018 году рекордно высокого уровня в 36% по сравнению со средним 5-7% для системы. На наш взгляд, высокая прибыльность отражает способность руководства поддерживать относительно высокую маржу, повышать операционную эффективность и контролировать расходы по кредитам», - отмечают аналитики агентства.
По мнению специалистов агентства, банк, скорее всего, сохранит достаточно высокий буфер капитала, при этом коэффициент капитала с учетом риска останется на уровне 7,8-8% в течение следующих 12-18 месяцев.
«Мы ожидаем, что рост кредитного портфеля в ближайшие два года составит 20-30%. Кроме того, банк, вероятно, сохранит стабильную доходность. Мы ожидаем, что акционер PASHA Holding пойдет на вливание капитала в размере 20 млн манатов, после вложения в размере 40 млн манатов в 2018 году. В то же время мы прогнозируем, что банк будет поддерживать относительно высокое распределение дивидендов с коэффициентом выплаты дивидендов, близким к 60%», - говорится в сообщении.
При этом S&P может повысить рейтинги банка, если Kapital Bank улучшит свои рыночные позиции и еще более укрепит свое лидерство в сфере розничного кредитования и депозитов, демонстрируя стабильность бизнеса, а также хорошие финансовые показатели.
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).
А.Мамедов
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