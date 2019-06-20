Судьба сделки ОПЕК+ остается неясной, даже среди российских НК нет единой позиции - Алекперов

Риски для устойчивости нефтяного рынка со стороны предложения сохраняются, заявил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров.

Он напомнил, что с декабря 2016 года, когда было принято первое соглашение ОПЕК+, США увеличили добычу нефти на 35% - практически до 12 млн баррелей в сутки, выйдя на первое место в мире. При этом Минэнерго США прогнозирует дальнейший рост еще примерно на 1,5 млн баррелей в сутки в 2020 году.

По данным Международного энергетического агентства, мировое предложение нефти сейчас уже превышает спрос, отметил глава НК.

"При этом остается неясной судьба сделки ОПЕК плюс. Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении", - подчеркнул Алекперов.

Таким образом, сохраняются риски ценовой волатильности на нефтяном рынке, пояснил президент "ЛУКОЙЛа".