Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.06.2019 13:42

Патрушев призвал учесть интересы Ирана на переговорах РФ, США и Израиля по Сирии

России, США и Израилю нужно будет учитывать интересы Израиля при обсуждении сирийской проблемы на трехсторонних переговорах в конце июня, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Конечно, мы должны будем учитывать интересы Ирана. Но мы столкнемся с тем, что интересы государств имеют различную направленность", - сказал Патрушев.

24-25 июня в Израиле встреча Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ИРАН, ИНТЕРЕСЫ


Похожие новости


Россия готова содействовать диалогу между властями Венесуэлы и оппозицией - Патрушев США рассчитывают получить контроль над нефтью Венесуэлы - секретарь Совбеза РФ Россия не вмешивалась в президентские выборы в США - Патрушев Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики Патрушев 6-7 декабря посетит Индию с официальным визитом Шансы Порошенко удержать власть на Украине невелики - Патрушев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]