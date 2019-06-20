Патрушев призвал учесть интересы Ирана на переговорах РФ, США и Израиля по Сирии

России, США и Израилю нужно будет учитывать интересы Израиля при обсуждении сирийской проблемы на трехсторонних переговорах в конце июня, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Конечно, мы должны будем учитывать интересы Ирана. Но мы столкнемся с тем, что интересы государств имеют различную направленность", - сказал Патрушев.

24-25 июня в Израиле встреча Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.