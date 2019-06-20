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Бизнес и законодательство 20.06.2019 12:26

В Баку пройдет деловая встреча предпринимателей Азербайджана и Южной Кореи

В Баку 1 июля пройдет азербайджано-корейская деловая встреча, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Корейском агентстве поощрения торговли и инвестиций (KOTRA).

«В ней примут участие представители 12 корейских компаний (Hanguk Mols Kimje Co.Ltd, Hansin Special Equipment, HyeSung G-Tech Co.ltd, Costech Inc, PIXTHEA CORP, Dae Jeong Co.Ltd, Sanghyun Co.Ltd, Cala Co.Ltd, SEHWA PRECISION Co.Ltd, MIDO CORPORATION, Dea Sung Co.Ltd, Changwon Metal Industry Co.Ltd). В ходе встречи с азербайджанскими партнерами будут рассмотрены различные предложения по сотрудничеству», - отметили в KOTRA.

В KOTRA также сообщили, что корейские компании, которые будут представлены на встрече, специализируются в сферах производства автомобильных красок, автомобильных пластиковых деталей, саморазгружающихся автомобильных кузовов, современных материалов для парников, автомобильных шасси, кузовных деталей и тормозных систем.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: KOTRA, ВСТРЕЧА


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В Баку пройдет деловая встреча предпринимателей Азербайджана и Южной Кореи В Баку пройдет деловая встреча предпринимателей Азербайджана и Южной Кореи

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]