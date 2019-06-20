American Airlines заказала 50 новых лайнеров Airbus

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. договорилась о покупке 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR у Airbus SE, став первой американской компанией, заказавшей новые самолеты французского производителя, пишет CNBC.

Airbus представила новый лайнер, способный совершать перелет через Атлантику, в понедельник. Компания получила ряд крупных заказов на этой неделе в ходе авиасалона в Ле Бурже.

В рамках соглашения American купит 30 A321 XLR вместо заказанных ранее других моделей самолетов Airbus и дополнительно приобретет еще 20 новых лайнеров. Первый XLR должен быть поставлен в 2023 году.

Boeing намеревается создать аналогичный самолет, однако планам компании мешает ситуация с приостановкой полетов лайнеров Boeing-737 MAX в связи с двумя авиакатастрофами.

Согласно сообщению американского производителя, самолет, который составит конкуренцию XLR, будет готов к 2025 году, однако аналитики опасаются, что проблемы, связанные с 737 MAX, могут привести к задержкам в реализации этих планов.