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Транспорт и связь 20.06.2019 12:27

American Airlines заказала 50 новых лайнеров Airbus

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. договорилась о покупке 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR у Airbus SE, став первой американской компанией, заказавшей новые самолеты французского производителя, пишет CNBC.

Airbus представила новый лайнер, способный совершать перелет через Атлантику, в понедельник. Компания получила ряд крупных заказов на этой неделе в ходе авиасалона в Ле Бурже.

В рамках соглашения American купит 30 A321 XLR вместо заказанных ранее других моделей самолетов Airbus и дополнительно приобретет еще 20 новых лайнеров. Первый XLR должен быть поставлен в 2023 году.

Boeing намеревается создать аналогичный самолет, однако планам компании мешает ситуация с приостановкой полетов лайнеров Boeing-737 MAX в связи с двумя авиакатастрофами.

Согласно сообщению американского производителя, самолет, который составит конкуренцию XLR, будет готов к 2025 году, однако аналитики опасаются, что проблемы, связанные с 737 MAX, могут привести к задержкам в реализации этих планов.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]