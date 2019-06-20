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Транспорт и связь 20.06.2019 12:28

В Токио утверждают, что два российских Ту-95 нарушили японское воздушное пространство

Два российских бомбардировщика Ту-95 в четверг дважды нарушили воздушное пространство Японии, сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на японское министерство обороны.

По версии Минобороны, нарушение воздушного пространства произошло в районе острова Минамидайто в префектуре Окинава в Тихом океане.

На сопровождение бомбардировщиков Силы самообороны подняли истребители.

Позднее, отмечает Эн-эйч-кей, один из Ту-95 вновь нарушил воздушное пространство Японии у острова Хатидзёдзима - части японского архипелага Идзу в Филиппинском море.

Эн-эйч-кей уточняет, что это первый подобный инцидент с участием российских самолетов за последние 4 года - последний раз такое происходило в 2015 году.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, БОМБАРДИРОВЩИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]