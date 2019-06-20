В Токио утверждают, что два российских Ту-95 нарушили японское воздушное пространство

Два российских бомбардировщика Ту-95 в четверг дважды нарушили воздушное пространство Японии, сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на японское министерство обороны.
По версии Минобороны, нарушение воздушного пространства произошло в районе острова Минамидайто в префектуре Окинава в Тихом океане.
На сопровождение бомбардировщиков Силы самообороны подняли истребители.
Позднее, отмечает Эн-эйч-кей, один из Ту-95 вновь нарушил воздушное пространство Японии у острова Хатидзёдзима - части японского архипелага Идзу в Филиппинском море.
Эн-эйч-кей уточняет, что это первый подобный инцидент с участием российских самолетов за последние 4 года - последний раз такое происходило в 2015 году.
Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку
Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону на 5% в рамках пересмотра госбюджета-2019
Азербайджан и РФ к ноябрю закрепят пограничные знаки на высокогорном участке госграницы
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Налоговая политика в РФ остается непоследовательной, все больше индивидуальных льгот вместо системного подхода - Алекперов
Грузинская оппозиция сорвала заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за присутствия российской делегации
Патрушев призвал учесть интересы Ирана на переговорах РФ, США и Израиля по Сирии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar
ОАО АтаБанк выиграло премию NETTY 2019
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви