Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar

Продолжается 13-й сезон интеллектуальных игр «Брейн ринг», проходящих при поддержке оператора Nar, уделяющего особое внимание популяризации образования и науки, а также и просвещения. Имена трех команд, которые будут сражаться за кубок, уже известны. Этими командами стали "Гянджа", "Nar" и "Капитал".
Отметим, что в 13-м сезоне конкурса знаний «Брейн-ринг», который стартовал в марте текущего года, принимают участие 34 команды, представляющие 17 регионов и 11 высших учебных заведений страны. Команды соревнуются за кубок «Nar», который был учрежден главным спонсором игр - Nar. Победитель кубка «Nar» будет объявлен в июне.
Игры транслируются каждое воскресенье в 20:00 на телеканале Ictimai. Помимо возможности наблюдать за интеллектуальными играми, поклонники «Брейн-ринга» могут также выиграть подарки от Nar. Так, те зрители, которые первыми отправляют правильные ответы на вопросы заданные на странице Nar в Facebook во время трансляции игр, награждаются специальными подарками. Победителями мая и июня стали Исрафил Ахмедов, Микаил Микаиллы, Ахмад Камалов, Узеир Мехрали и Вугар Ширинзаде.
Поддерживая различные конкурсы знаний и интеллектуальные игры, направленные на мотивацию молодежи, Nar стремится повысить интерес молодого поколения к науке, образованию и знаниям.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
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