Грузинская оппозиция сорвала заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за присутствия российской делегации

Члены парламентской фракции "Европейская Грузия" сорвали в четверг заседание Межпарламентской ассоциации православия, проходившее в зале заседаний законодательного органа.

Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым.

"Мы не допустим, чтобы в грузинском парламенте находились оккупанты нашей страны. Заседание межпарламентской ассамблеи может быть продолжено лишь в случае выдворения из зала заседаний членов российской делегации", - заявила журналистам депутат фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

Она призвала сограждан прийти к парламенту и выразить протест против нахождения российских депутатов в Грузии.

Накануне во дворце государственных торжеств в Тбилиси большая группа представителей оппозиционных партий провела акцию против нахождения в Грузии российских депутатов.

Между тем в беседе с журналистами Гаврилов заявил, что не испытывает дискомфорта в связи с протестом грузинской оппозиции.