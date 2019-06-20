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Регион 20.06.2019 14:03

Грузинская оппозиция сорвала заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за присутствия российской делегации

Члены парламентской фракции "Европейская Грузия" сорвали в четверг заседание Межпарламентской ассоциации православия, проходившее в зале заседаний законодательного органа.

Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым.

"Мы не допустим, чтобы в грузинском парламенте находились оккупанты нашей страны. Заседание межпарламентской ассамблеи может быть продолжено лишь в случае выдворения из зала заседаний членов российской делегации", - заявила журналистам депутат фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

Она призвала сограждан прийти к парламенту и выразить протест против нахождения российских депутатов в Грузии.

Накануне во дворце государственных торжеств в Тбилиси большая группа представителей оппозиционных партий провела акцию против нахождения в Грузии российских депутатов.

Между тем в беседе с журналистами Гаврилов заявил, что не испытывает дискомфорта в связи с протестом грузинской оппозиции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АССАМБЛЕЯ, СРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]