Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону на 5% в рамках пересмотра госбюджета-2019

Поправки в закон «О госбюджете Азербайджана на 2019 год» представлены в парламент, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.
Согласно проекту, доходную и расходную часть государственного бюджета планируется оставить без изменений. Поправки подразумевают лишь изменения в некоторых статьях расходной части бюджета.
В частности, дополнительные расходы в размере 150 млн манатов планируется направить по статье «Оборонные расходы». Их объем увеличится до 3 млрд 187 млн 618,152 тыс. манатов (около $1,88 млрд по текущему курсу). Таким образом, расходы на оборону в госбюджете на 2019 год увеличатся на 4,9%.
Взамен на 150 млн манатов планируется сократить объем средств, выделяемых Государственному фонду социальной защиты.
Доходы госбюджета на 2019 год утверждены в размере 23 млрд 168 млн манатов, расходы - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируются на уровне 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.
А.Мамедов
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