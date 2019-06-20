Налоговая политика в РФ остается непоследовательной, все больше индивидуальных льгот вместо системного подхода - Алекперов

Налоговая политика в России во многом остается непоследовательной, заявил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров.

"Мы видим всё больше случаев предоставления индивидуальных льгот вместо внедрения полноценного системного подхода", - подчеркнул он.

При этом глава компании отметил, что дополнительные возможности для развития открывает система налога на добавленный доход. "Даже ограниченная рамками эксперимента система НДД по 3-й группе зрелых месторождений - это всего 3% добычи "ЛУКОЙЛа" - обеспечит дополнительно около 100 млн баррелей нефти в период до 2027 года", - пояснил он.

"Совместно с другими компаниями мы продолжим диалог с органами федеральной власти с целью полноценного внедрения нового налогового режима", - сообщил Алекперов.

"Мы видим поддержку среди российских министерств, также заинтересованных в упрощении администрирования налоговой системы", - добавил президент "ЛУКОЙЛа".

"В нефтепереработке и реализации мы продолжим работать над повышением эффективности бизнеса с фокусом на перспективные и высокомаржинальные направления. Это и создание инновационных топливных и масляных продуктов, и нефтехимия, а также проекты "зеленой" энергетики с гарантированной доходностью", - уточнил он.