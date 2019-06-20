Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.06.2019 14:17

Налоговая политика в РФ остается непоследовательной, все больше индивидуальных льгот вместо системного подхода - Алекперов

Налоговая политика в России во многом остается непоследовательной, заявил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров.

"Мы видим всё больше случаев предоставления индивидуальных льгот вместо внедрения полноценного системного подхода", - подчеркнул он.

При этом глава компании отметил, что дополнительные возможности для развития открывает система налога на добавленный доход. "Даже ограниченная рамками эксперимента система НДД по 3-й группе зрелых месторождений - это всего 3% добычи "ЛУКОЙЛа" - обеспечит дополнительно около 100 млн баррелей нефти в период до 2027 года", - пояснил он.

"Совместно с другими компаниями мы продолжим диалог с органами федеральной власти с целью полноценного внедрения нового налогового режима", - сообщил Алекперов.

"Мы видим поддержку среди российских министерств, также заинтересованных в упрощении администрирования налоговой системы", - добавил президент "ЛУКОЙЛа".

"В нефтепереработке и реализации мы продолжим работать над повышением эффективности бизнеса с фокусом на перспективные и высокомаржинальные направления. Это и создание инновационных топливных и масляных продуктов, и нефтехимия, а также проекты "зеленой" энергетики с гарантированной доходностью", - уточнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, НАЛОГИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Транснефть с 1 июля ждет возобновления прокачки нефти по Баку-Новороссийск Цены на нефть ниже $60/барр. не дают инвесторам уверенность в инвестициях - Фалих Россия в июне продолжит ограничивать добычу нефти полностью в соответствии со сделкой ОПЕК+ - Минэнерго Путин и Лукашенко пока не контактировали по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию - Песков Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в "Дружбе", 4 человека находятся в СИЗО - Новак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]