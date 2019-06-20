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Транспорт и связь 20.06.2019 12:53

"Туркменские авиалинии" планируют купить четвертый Boeing-777-200LR

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) планирует расширить географию дальнемагистральных перевозок за счет приобретения четвертого самолета Boeing-777-200LR.

О планах по закупке воздушного судна авиаперевозчик объявил в ходе авиасалона в Ле Бурже (Франция), сообщил американский авиастроительный концерн Boeing.

"Информация об обязательстве, которое оценивается в $346,9 млн по каталожным ценам, будет размещена на сайте Boeing после окончательного согласования", -отмечается в сообщении.

Boeing-777-200LR представляет собой гражданский самолет с самой большой в мире дальностью полета (максимальная - 15 тыс. 843 км). Модель оснащена мощными реактивными двигателями GE90-110B1L и вмещает до 317 пассажиров в двухклассной конфигурации.

"Именно 777-200LR позволит Turkmenistan Airlines развивать международные перевозки по европейским, азиатским и другим направлениям, - заявил вице-президент по продажам и маркетингу гражданских самолетов Boeing Иссан Мунир (Ihssane Mounir), слова которого приведены в сообщении.

Новый 777-200LR станет 32-м самолетом производства Boeing в парке Turkmenistan Airlines.

"Туркменские авиалинии" выполняют перевозки на самолетах моделей Boeing-737, -757 и -777. Пассажиропоток авиакомпании составляет порядка 2 млн человек в год на международных и внутренних направлениях. В парке также несколько небольших Bombardier Challenger и вертолетов, грузовые Ил-76.

Авиакомпания является национальным перевозчиком Туркмении, принадлежит государству (в лице авиапредприятия "Туркменистан"), осуществляет регулярные рейсы в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Алма-Аты, Киева, Лондона, Бирмингема, Франкфурта, Бангкока, Дели, Амритсара, Стамбула, Дубая, Абу-Даби, Пекина.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, BOEING, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]