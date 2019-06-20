"Туркменские авиалинии" планируют купить четвертый Boeing-777-200LR

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) планирует расширить географию дальнемагистральных перевозок за счет приобретения четвертого самолета Boeing-777-200LR.
О планах по закупке воздушного судна авиаперевозчик объявил в ходе авиасалона в Ле Бурже (Франция), сообщил американский авиастроительный концерн Boeing.
"Информация об обязательстве, которое оценивается в $346,9 млн по каталожным ценам, будет размещена на сайте Boeing после окончательного согласования", -отмечается в сообщении.
Boeing-777-200LR представляет собой гражданский самолет с самой большой в мире дальностью полета (максимальная - 15 тыс. 843 км). Модель оснащена мощными реактивными двигателями GE90-110B1L и вмещает до 317 пассажиров в двухклассной конфигурации.
"Именно 777-200LR позволит Turkmenistan Airlines развивать международные перевозки по европейским, азиатским и другим направлениям, - заявил вице-президент по продажам и маркетингу гражданских самолетов Boeing Иссан Мунир (Ihssane Mounir), слова которого приведены в сообщении.
Новый 777-200LR станет 32-м самолетом производства Boeing в парке Turkmenistan Airlines.
"Туркменские авиалинии" выполняют перевозки на самолетах моделей Boeing-737, -757 и -777. Пассажиропоток авиакомпании составляет порядка 2 млн человек в год на международных и внутренних направлениях. В парке также несколько небольших Bombardier Challenger и вертолетов, грузовые Ил-76.
Авиакомпания является национальным перевозчиком Туркмении, принадлежит государству (в лице авиапредприятия "Туркменистан"), осуществляет регулярные рейсы в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Алма-Аты, Киева, Лондона, Бирмингема, Франкфурта, Бангкока, Дели, Амритсара, Стамбула, Дубая, Абу-Даби, Пекина.
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