В парламенте Ирана призвали подать жалобу в ООН из-за нарушения беспилотником США иранского воздушного пространства

Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахатпише призвал иранское правительство направить жалобу в ООН в связи с нарушением беспилотником США иранского воздушного пространства, сообщает агентство "Мехр".

По словам парламентария, "вторжение беспилотника США в иранское воздушное пространство является явным нарушением Устава ООН и национального суверенитета".

Он уточнил, что США нарушили Главу 7 Устава ООН ("Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии").

Фалахатпише отметил, что то, что США направили беспилотник, "стоит в одном ряду с предыдущими шагами Вашингтона - дислоцированием военно-морских сил США в регионе Персидского залива и в Оманском заливе".

Ранее КСИР сообщил, что его силы сбили американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на революционную гвардию сообщило, что беспилотник идентифицирован как RQ-4 Global Hawk.

Однако агентство Associated Press позднее сообщило со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что, по мнению Вашингтона, иранцы сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива.