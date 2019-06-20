В парламенте Ирана призвали подать жалобу в ООН из-за нарушения беспилотником США иранского воздушного пространства

Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахатпише призвал иранское правительство направить жалобу в ООН в связи с нарушением беспилотником США иранского воздушного пространства, сообщает агентство "Мехр".
По словам парламентария, "вторжение беспилотника США в иранское воздушное пространство является явным нарушением Устава ООН и национального суверенитета".
Он уточнил, что США нарушили Главу 7 Устава ООН ("Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии").
Фалахатпише отметил, что то, что США направили беспилотник, "стоит в одном ряду с предыдущими шагами Вашингтона - дислоцированием военно-морских сил США в регионе Персидского залива и в Оманском заливе".
Ранее КСИР сообщил, что его силы сбили американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на революционную гвардию сообщило, что беспилотник идентифицирован как RQ-4 Global Hawk.
Однако агентство Associated Press позднее сообщило со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что, по мнению Вашингтона, иранцы сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива.
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