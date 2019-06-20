Экс-глава сената Узбекистана назначен генпрокурором

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на должность генерального прокурора страны назначен Нигматилла Юлдашев, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Юлдашев, 1962 года рождения, до настоящего времени занимал должность председателя сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана. На этом посту он работал с 2015 года. С 2011 года был министром юстиции.

Работавший с начала 2018 года до настоящего времени в должности генпрокурора Отабек Муродов освобожден от должности соответствующим указом президента.

Как сообщили "Интерфаксу" в верхней палате парламента на 21 июня запланировано проведение пленарного заседания сената Олий Мажлиса.

В заявленной повестке дне избрания нового председателя сената пока нет, но источники сообщают, что этот вопрос может быть включен.

В соответствии с законодательством республики, сенаторы тайным голосованием избирают председателем верхней палаты кандидатуру, которая вносится президентом страны.