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СНГ 20.06.2019 14:45

Экс-глава сената Узбекистана назначен генпрокурором

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на должность генерального прокурора страны назначен Нигматилла Юлдашев, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Юлдашев, 1962 года рождения, до настоящего времени занимал должность председателя сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана. На этом посту он работал с 2015 года. С 2011 года был министром юстиции.

Работавший с начала 2018 года до настоящего времени в должности генпрокурора Отабек Муродов освобожден от должности соответствующим указом президента.

Как сообщили "Интерфаксу" в верхней палате парламента на 21 июня запланировано проведение пленарного заседания сената Олий Мажлиса.

В заявленной повестке дне избрания нового председателя сената пока нет, но источники сообщают, что этот вопрос может быть включен.

В соответствии с законодательством республики, сенаторы тайным голосованием избирают председателем верхней палаты кандидатуру, которая вносится президентом страны.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ГЕНПРОКУРОР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]