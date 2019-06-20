Власти Сирии рассчитывают, что Турция уйдет из Идлиба

В Дамаске рассчитывают, что операция правительственных войск в провинции Идлиб приведет к уходу оттуда турецких сил.
"Это то, на что мы надеемся и над чем работаем, поскольку оккупация неприемлема в нашем веке", - заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, которого цитирует в четверг сирийское информационное агентство САНА.
"Мы хотим освободить нашу землю, и это наше законное право. Я сказал, что с терроризмом очень скоро будет покончено (...) и что люди надеются, что освобождение всей территории Сирии не за горами", - отметил министр.
"Мы не ищем военной конфронтации с Турцией", - подчеркнул Муаллем, отметив, что операция в провинции Идлиб ведется сирийской армией против террористов.
"Во всех резолюциях СБ ООН Сирия признается суверенным государством. И это признается США, международным сообществом, Турцией, которые выступают за сохранение нашей территориальной целостности и независимости и должны соблюдать это", - продолжил министр.
По его словам, "турецкий режим, который оккупирует части сирийской территории, должен вывести оттуда свои войска и признать территориальную целостность и независимость Сирии".
"И, если он этого не сделает, мы будем рассматривать эти силы как оккупационные, ничем не отличающиеся от израильских", - сказал Муаллем.
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