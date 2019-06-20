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Регион 20.06.2019 15:01

Власти Сирии рассчитывают, что Турция уйдет из Идлиба

В Дамаске рассчитывают, что операция правительственных войск в провинции Идлиб приведет к уходу оттуда турецких сил.

"Это то, на что мы надеемся и над чем работаем, поскольку оккупация неприемлема в нашем веке", - заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, которого цитирует в четверг сирийское информационное агентство САНА.

"Мы хотим освободить нашу землю, и это наше законное право. Я сказал, что с терроризмом очень скоро будет покончено (...) и что люди надеются, что освобождение всей территории Сирии не за горами", - отметил министр.

"Мы не ищем военной конфронтации с Турцией", - подчеркнул Муаллем, отметив, что операция в провинции Идлиб ведется сирийской армией против террористов.

"Во всех резолюциях СБ ООН Сирия признается суверенным государством. И это признается США, международным сообществом, Турцией, которые выступают за сохранение нашей территориальной целостности и независимости и должны соблюдать это", - продолжил министр.

По его словам, "турецкий режим, который оккупирует части сирийской территории, должен вывести оттуда свои войска и признать территориальную целостность и независимость Сирии".

"И, если он этого не сделает, мы будем рассматривать эти силы как оккупационные, ничем не отличающиеся от израильских", - сказал Муаллем.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]