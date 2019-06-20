На границе Молдавии закроют беспошлинные магазины и заправки - премьер

Закрыть пограничные магазины и другие заведения, которые работают в режиме duty free и "приносят доход" бизнесмену Илану Шору, потребовала премьер-министр Молдавии Майя Санду.

"Я попросила моих коллег в парламенте в срочном порядке разработать и зарегистрировать законопроект, запрещающий беспошлинные заправочные станции, а также магазины, бары и рестораны в режиме duty free на въезде в Молдавию и Приднестровский регион", - заявила она на заседании правительства в четверг.

Санду отметила, что "помимо того факта, что упомянутые правовые положения не существуют ни в одной стране мира, национальный государственный бюджет несет убытки в размере сотен миллионов леев в результате действия этих законов, а их бенефициар является "токсичным персонажем" (бизнесмен и депутат Илан Шор - "Иф"), вовлеченным в сомнительный бизнес, в том числе и кражу миллиарда".

Она подчеркнула, что "этой порочной практике ухода от налогообложения пора положить конец".

"Правительство не позволит продвигать подобные инициативы в будущем, а также добьется отмены всех аналогичных решений, принятых олигархическим режимом до 8 июня", - заявила премьер.

Накануне молдавские СМИ сообщили, что Илан Шор, который являлся собственником компании Dufremol SRL, (один из крупнейших операторов беспошлинной торговли в Молдове), решил продать бизнес в республике после политических событий начала июня. Таким образом, компания теперь принадлежит трем собственникам - Александру Вылку (30%), Виктору Яковлеву из Украины (30%) и Андрею Минаеву из Германии (40%).

Компания Dufremol, реальным бенефициаром которой являлся Илан Шор, имеет 12 магазинов беспошлинной торговли в аэропорту Кишинева, а также на границе с Украиной и Румынией. В прошлом году он добился включения поправок в законодательство, которые предусматривают разрешение на торговлю нефтепродуктами в режиме duty free. С этой целью бизнесмен намеревался построить сеть бензозаправок на границах Молдавии.

Шор (супруг певицы Жасмин) является главным обвиняемым по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Он активно сотрудничал с Демпартией, которая на прошлой неделе вынуждена была объявить о переходе в оппозицию после создания парламентского большинства социалистов и правых. Шор незамедлительно выехал из Молдавии в минувшую пятницу, одновременно с лидером ДПМ, олигархом Владом Плахотнюком. По неподтвержденным данным, он находится в Израиле.