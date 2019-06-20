Эстония закупит на 40 млн евро дальнобойные противотанковые системы

Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и немецкая компания EuroSpike GmbH подписали в четверг в Таллине рамочное соглашение о поставках Силам обороны дальнобойных противотанковых систем общей стоимостью 40 млн евро.
Как сообщил RKIK, соглашение сроком на семь лет подписали заведующий отделом поставок Центра Прийт Соосаар (Priit Soosaar) и исполнительные директоры EuroSpike GmbH Гюнтер Лауэр (Gunter Lauer) и Роман Палариа (Roman Palaria).
"Закупаемая система существенно улучшит противотанковую мощь пехотных бригад, поскольку увеличит дальность выстрела и способность оказывать влияние на противника даже в том случае, если он не находится непосредственно в поле зрения", - заявили в RKIK.
Первая поставка составит 18 противотанковых систем нового поколения с боеприпасами. Соглашением предусмотрены также закупки дополнительного оборудования, техническая поддержка и подготовка личного состава.
Принципиальное отличие новых систем - наличие видеокамеры на боеголовке, позволяющей оператору видеть цель во время полета ракеты и корректировать удар. Максимальная дальность поражения цели в зависимости от модификации и способа запуска (с земли или с вертолета) составляет от четырех до 10 километров.
Системы оружия EuroSpike используются в 31 государстве, 18 из которых - страны НАТО и ЕС.
Новые комплексы пополнят уже имеющиеся на вооружении Сил обороны противотанковые системы Mapats, Milan и Javelin.
Закупка пройдет в рамках утвержденной в мае нынешнего года стратегического оборонного бюджета на 2020-2023 годы на общую сумму в 2,6 млрд евро. Согласно оборонной доктрине Эстонии, государство тратит на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта плюс расходы на содержание базирующихся в стране войск НАТО.
На нынешний год на нужды обороны выделяется 590 млн евро, что является рекордным показателем за всю историю государства.
Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку
Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону на 5% в рамках пересмотра госбюджета-2019
Азербайджан и РФ к ноябрю закрепят пограничные знаки на высокогорном участке госграницы
Путин поручил включить авиакеросин в систему расчетов обратного акциза на нефть с демпфером
В Азербайджан в январе-апреле 2019г импортированы легковые автомобили на $145 млн
Азербайджан в январе-мае увеличил производство продукции АПК почти на 7%
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Выбраны участники совместной программы инкубации Bakcell и INNOLAND
Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви