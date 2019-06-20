Эстония закупит на 40 млн евро дальнобойные противотанковые системы

Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и немецкая компания EuroSpike GmbH подписали в четверг в Таллине рамочное соглашение о поставках Силам обороны дальнобойных противотанковых систем общей стоимостью 40 млн евро.

Как сообщил RKIK, соглашение сроком на семь лет подписали заведующий отделом поставок Центра Прийт Соосаар (Priit Soosaar) и исполнительные директоры EuroSpike GmbH Гюнтер Лауэр (Gunter Lauer) и Роман Палариа (Roman Palaria).

"Закупаемая система существенно улучшит противотанковую мощь пехотных бригад, поскольку увеличит дальность выстрела и способность оказывать влияние на противника даже в том случае, если он не находится непосредственно в поле зрения", - заявили в RKIK.

Первая поставка составит 18 противотанковых систем нового поколения с боеприпасами. Соглашением предусмотрены также закупки дополнительного оборудования, техническая поддержка и подготовка личного состава.

Принципиальное отличие новых систем - наличие видеокамеры на боеголовке, позволяющей оператору видеть цель во время полета ракеты и корректировать удар. Максимальная дальность поражения цели в зависимости от модификации и способа запуска (с земли или с вертолета) составляет от четырех до 10 километров.

Системы оружия EuroSpike используются в 31 государстве, 18 из которых - страны НАТО и ЕС.

Новые комплексы пополнят уже имеющиеся на вооружении Сил обороны противотанковые системы Mapats, Milan и Javelin.

Закупка пройдет в рамках утвержденной в мае нынешнего года стратегического оборонного бюджета на 2020-2023 годы на общую сумму в 2,6 млрд евро. Согласно оборонной доктрине Эстонии, государство тратит на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта плюс расходы на содержание базирующихся в стране войск НАТО.

На нынешний год на нужды обороны выделяется 590 млн евро, что является рекордным показателем за всю историю государства.