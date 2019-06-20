Уилан просит Трампа о публичной поддержке

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".
"Я прошу лидеров и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне о помощи в публичных заявлениях и поддержке. Господин президент, мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока мы не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они не находились в мире", - заявил Уилан в Мосгорсуде в четверг.
Уилан добавил, что просит президента США публично выразить свою позицию к его ситуации в Twitter.
В четверг Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Уилану до 29 августа по решению столичного Лефортовского суда от 24 мая.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован с санкции суда. Ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).
Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.
По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.
Уже после его задержания выяснилось, что Уилан, кроме американского, имеет также гражданства Ирландии и Канады, а также подданство Британии. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.
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