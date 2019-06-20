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Уилан просит Трампа о публичной поддержке

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я прошу лидеров и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне о помощи в публичных заявлениях и поддержке. Господин президент, мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока мы не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они не находились в мире", - заявил Уилан в Мосгорсуде в четверг.

Уилан добавил, что просит президента США публично выразить свою позицию к его ситуации в Twitter.

В четверг Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Уилану до 29 августа по решению столичного Лефортовского суда от 24 мая.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован с санкции суда. Ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Уже после его задержания выяснилось, что Уилан, кроме американского, имеет также гражданства Ирландии и Канады, а также подданство Британии. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

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Тэги: РОССИЯ, УИЛАН, ТРАМП, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]