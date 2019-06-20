Перенос сроков Brexit не имеет смысла без изменения позиции Лондона по проблеме выхода из ЕС - премьер Нидерландов

Перенос сроков Brexit на 31 октября не будет эффективным, если преемник Терезы Мэй на посту премьера Великобритании не внесет коррективы в рамки того, что готов обсуждать Лондон с Брюсселем по поводу Brexit, заявил министр Нидерландов Марк Рютте.
"Если изменений в общей обстановке не будет, то я не вижу, с чего бы имело смысл продолжать дальше переговоры", - сказал он телерадиокомпании BBC.
"Если позиция не изменится, единственное доступное решение - решение нынешнее", - отметил он, указав на выработанный Брюсселем и Лондоном проект соглашения по Brexit, который неоднократно не смог получить одобрения в британском парламенте.
Рютте в то же время заявил, что пересмотреть соглашение по Brexit путем переговоров до осени этого года не удастся.
Также он выразил свое отрицательное отношение к Brexit и выразил сомнения в том, что Великобритания, вне ЕС, сможет играть значимую роль на мировой арене.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.
В настоящий момент в Консервативной партии Великобритании идут голосования за пост нового главы партии, который также станет новым премьером.
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