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Дальнее зарубежье 20.06.2019 16:03

Перенос сроков Brexit не имеет смысла без изменения позиции Лондона по проблеме выхода из ЕС - премьер Нидерландов

Перенос сроков Brexit на 31 октября не будет эффективным, если преемник Терезы Мэй на посту премьера Великобритании не внесет коррективы в рамки того, что готов обсуждать Лондон с Брюсселем по поводу Brexit, заявил министр Нидерландов Марк Рютте.

"Если изменений в общей обстановке не будет, то я не вижу, с чего бы имело смысл продолжать дальше переговоры", - сказал он телерадиокомпании BBC.

"Если позиция не изменится, единственное доступное решение - решение нынешнее", - отметил он, указав на выработанный Брюсселем и Лондоном проект соглашения по Brexit, который неоднократно не смог получить одобрения в британском парламенте.

Рютте в то же время заявил, что пересмотреть соглашение по Brexit путем переговоров до осени этого года не удастся.

Также он выразил свое отрицательное отношение к Brexit и выразил сомнения в том, что Великобритания, вне ЕС, сможет играть значимую роль на мировой арене.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

В настоящий момент в Консервативной партии Великобритании идут голосования за пост нового главы партии, который также станет новым премьером.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ОСНОВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]