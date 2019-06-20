Госбюджет Азербайджана в январе-мае исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-май 2019 года составил 426,8 млн манатов или 1,4% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина за январь-май текущего года доходы госбюджета составили 8 млрд 999,3 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 9,1%), расходы – 9 млрд 426,1 млн манатов (рост на 24,1%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за первые 5 месяцев составил 30 млрд 608,7 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

А.Мамедов