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Регион 20.06.2019 13:37

Власти Египта назвали слова Эрдогана об убийстве Мурси "безответственными"

Глава МИД Египта Самех Шукри назвал заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси был убит, "безответственным", сообщают в четверг западные СМИ.

Шукри решительно осудил "повторяемые безответственные обвинения со стороны турецкого президента в адрес Египта", отмечается в сообщении.

Накануне Эрдоган выразил уверенность в том, что Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно ранее на этой неделе, был убит.

"Мурси лежал на полу в зале суда и боролся (за жизнь - ИФ) 20 минут. К несчастью, власти не вмешались и не спасли его. Мурси убили, он умер не естественной смертью", - заявил президент, слова которого приводят турецкие СМИ.

Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

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Тэги: ЕГИПЕТ, МИД, ЭРДОГАН, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]