Глава МИД Египта Самех Шукри назвал заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси был убит, "безответственным", сообщают в четверг западные СМИ.

Шукри решительно осудил "повторяемые безответственные обвинения со стороны турецкого президента в адрес Египта", отмечается в сообщении.

Накануне Эрдоган выразил уверенность в том, что Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно ранее на этой неделе, был убит.

"Мурси лежал на полу в зале суда и боролся (за жизнь - ИФ) 20 минут. К несчастью, власти не вмешались и не спасли его. Мурси убили, он умер не естественной смертью", - заявил президент, слова которого приводят турецкие СМИ.

Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.