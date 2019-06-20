Генпрокуратура Киргизии проверит обоснованность обвинений парламента в адрес экс-президента Атамбаева

Парламент Киргизии направил в Генеральную прокуратуру заключение специальной депутатской комиссии о выдвижении обвинений против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности.

Как передает корреспондент "Интерфакса", заседание прошло без участия бывшего президента. Депутаты 100 голосами из 120 поддержали решение комиссии о выдвижении против бывшего главы государства обвинений, в числе которых может быть узурпация власти. Пять депутатов голосовали против. Подтвердить или опровергнуть доводы комиссии должна Генеральная прокуратура.

Руководитель специальной парламентской комиссии, созданной для изучения вопроса о выдвижении обвинений против экс-президента, депутат оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Родина) Каныбек Иманалиев заявил на заседании, что "основаниями для подозрения в совершении преступлений Атамбаевым являются узурпация власти и преследование политических оппонентов, участие в коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, и причастность к освобождению из тюрьмы в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева".

Помимо этого, Иманалиев перечислил еще несколько "фактов", служащих основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Атамбаева: будучи премьер-министром Киргизии (конец 2010-2011 годы) он принял решение о награждении именным оружием ряда граждан, в числе которых 123 граждан РФ, "отдельные из них являются представителями организованных преступных группировок".

Парламентарий подчеркнул, что "комиссия не выносит обвинительного заключения, а должна передать выводы в Генеральную прокуратуру для проверки и изучения возможности возбуждения по перечисленным эпизодам уголовного дела и снятию неприкосновенности".

На заседании не было озвучено, в какие сроки Генеральная прокуратура должна представить парламенту свое заключение о возможности возбуждения в отношении бывшего президента уголовного дела и снятия с него неприкосновенности.

Вместе с тем, источник в парламенте Киргизии сообщил "Интерфаксу", что "вероятнее всего, данный вопрос будет рассматриваться уже на следующем парламентском заседании 25 июня".

Собеседник агентства не исключил, что приглашение принять участие в заседании будет направлено бывшему главе государства, чтобы "услышать от него ответы на вопросы по тем незаконным деяниям, в совершении которых его подозревают".

На прошлой неделе в парламенте Киргизии бы образована комиссия для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинений против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности. Поводом к созданию комиссии стал прошедший 8 июня митинг против коррупции, где бывший глава государства резко высказался против парламента и главы государства Сооронбая Жээнбекова.

В Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которую основал экс-президент Алмазбек Атамбаев, назвали незаконной и исполняющей политический заказ деятельность парламентской комиссии.

Возможность поставить вопрос о лишении Атамбаева статуса неприкосновенности появилась после того, как в середине мая был подписан закон "О внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента", который предусматривает ряд поправок, связанных с неприкосновенностью бывшего главы государства.

Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.