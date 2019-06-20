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ТЭК 20.06.2019 13:57

Казахстан на днях начнет экспорт бензина за пределы ЕАЭС - глава Минэнерго

Казахстан на днях начнет экспорт бензина за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

"Экспорт бензина за пределы таможенной территории ЕврАзЭС (ЕАЭС - ИФ) открыт начиная с июня. И мы предполагаем, что на днях первые партии бензина должны в дальнее зарубежье быть отправлены", - сказал Бозумбаев на отчетной встрече перед населением.

"Объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тыс. тонн по Аи-92, 10-15 тыс. тонн по Аи-95", - уточнил он.

Ранее зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщал журналистам, что Казахстан может экспортировать 1,2 млн тонн бензина в 2019 году.

В 2018 году Казахстан не экспортировал бензин и дизельное топливо за рубеж.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕНЗИН, ЭКСПОРТ, ОБЪЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]