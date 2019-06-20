Казахстан на днях начнет экспорт бензина за пределы ЕАЭС - глава Минэнерго

Казахстан на днях начнет экспорт бензина за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

"Экспорт бензина за пределы таможенной территории ЕврАзЭС (ЕАЭС - ИФ) открыт начиная с июня. И мы предполагаем, что на днях первые партии бензина должны в дальнее зарубежье быть отправлены", - сказал Бозумбаев на отчетной встрече перед населением.

"Объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тыс. тонн по Аи-92, 10-15 тыс. тонн по Аи-95", - уточнил он.

Ранее зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщал журналистам, что Казахстан может экспортировать 1,2 млн тонн бензина в 2019 году.

В 2018 году Казахстан не экспортировал бензин и дизельное топливо за рубеж.