Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий

Пакет распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиев о повышении минимальной зарплаты и зарплат отдельным категориям граждан от 18 июня и пенсий является "революционной реформой", охватывающей более 2,1 млн граждан, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
"Эти шаги являются составной частью государственной политики, направленной на улучшение социального благосостояния народа, и их можно охарактеризовать как революционные", - сказал Бабаев в беседе с журналистами.
По его словам, распоряжения о повышении зарплат, в том числе и МРОТ, охватывает 1,35 млн человек. "1 млн из них работают в государственном секторе, еще 350 тыс. - в частном", - отметил министр.
Бабаев подчеркнул, что впервые в Азербайджане размер минимальной заработной платы намного превысил уровень прожиточного минимума.
"На 2019 год прожиточный уровень составляет 180 манатов, а после последних распоряжений главы государств МРОТ увеличился до 250 манатов. Таким образом, Азербайджан активно идет в направлении превращения в социальное государство", - сказал министр, добавив, что повышение зарплат коснется 80% граждан, работающих по найму.
"Меры по повышению пенсионных пособий прямо или косвенно затронут 750 тыс. граждан", - добавил Бабаев.
По его словам, с 1 марта текущего года минимальный размер пенсии вырос со 116 до 160 манатов, с 1 октября - увеличится до 200 манатов.
"В связи с повышением размеров зарплат ежегодно государство будет выделять 2 млрд манатов, повышение пенсий потребует еще 400 млн манатов, которые поступят из Государственного фонда социальной защиты", - сказал министр.
Президент Ильхам Алиев 18 июня подписал пакет распоряжений о повышении с 1 сентября 2019 года зарплат бюджетников. В частности, на 50% увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на 20% - зарплата учителей, прошедших диагностическую оценку, на 40% - минимальная заработная плата, на 40% - зарплата ряда госслужащих.
Р.Бабаев
Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку
Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону на 5% в рамках пересмотра госбюджета-2019
Азербайджан и РФ к ноябрю закрепят пограничные знаки на высокогорном участке госграницы
Казахстан на днях начнет экспорт бензина за пределы ЕАЭС - глава Минэнерго
ЛУКОЙЛ планирует проекты СПГ в Камеруне и Конго
SIF выдал в четверг предпринимателям в Гейгельском районе льготных кредитов на 781 тыс. манатов
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Налоговая политика в РФ остается непоследовательной, все больше индивидуальных льгот вместо системного подхода - Алекперов
Грузинская оппозиция сорвала заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за присутствия российской делегации
Патрушев призвал учесть интересы Ирана на переговорах РФ, США и Израиля по Сирии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar
ОАО АтаБанк выиграло премию NETTY 2019
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви