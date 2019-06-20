Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий

Пакет распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиев о повышении минимальной зарплаты и зарплат отдельным категориям граждан от 18 июня и пенсий является "революционной реформой", охватывающей более 2,1 млн граждан, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Эти шаги являются составной частью государственной политики, направленной на улучшение социального благосостояния народа, и их можно охарактеризовать как революционные", - сказал Бабаев в беседе с журналистами.

По его словам, распоряжения о повышении зарплат, в том числе и МРОТ, охватывает 1,35 млн человек. "1 млн из них работают в государственном секторе, еще 350 тыс. - в частном", - отметил министр.

Бабаев подчеркнул, что впервые в Азербайджане размер минимальной заработной платы намного превысил уровень прожиточного минимума.

"На 2019 год прожиточный уровень составляет 180 манатов, а после последних распоряжений главы государств МРОТ увеличился до 250 манатов. Таким образом, Азербайджан активно идет в направлении превращения в социальное государство", - сказал министр, добавив, что повышение зарплат коснется 80% граждан, работающих по найму.

"Меры по повышению пенсионных пособий прямо или косвенно затронут 750 тыс. граждан", - добавил Бабаев.

По его словам, с 1 марта текущего года минимальный размер пенсии вырос со 116 до 160 манатов, с 1 октября - увеличится до 200 манатов.

"В связи с повышением размеров зарплат ежегодно государство будет выделять 2 млрд манатов, повышение пенсий потребует еще 400 млн манатов, которые поступят из Государственного фонда социальной защиты", - сказал министр.

Президент Ильхам Алиев 18 июня подписал пакет распоряжений о повышении с 1 сентября 2019 года зарплат бюджетников. В частности, на 50% увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на 20% - зарплата учителей, прошедших диагностическую оценку, на 40% - минимальная заработная плата, на 40% - зарплата ряда госслужащих.

Р.Бабаев