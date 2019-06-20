Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев

Минимальный размер пенсионных пособий в Азербайджане может с 1 января 2020 года увеличиться до 230 манатов, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«С 1 октября минимальный размер пенсии в Азербайджане составит 200 манатов, а с 1 января 2020 года может увеличиться до 230 манатов», - сказал Бабаев в беседе с журналистами.

По его словам, Минтруда прогнозирует рост в 2019 году среднемесячной зарплаты в стране при оптимистичном варианте на 15%, при пессимистичном – на 12-13%.

Р.Бабаев