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Социум 20.06.2019 14:16

Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев

Минимальный размер пенсионных пособий в Азербайджане может с 1 января 2020 года увеличиться до 230 манатов, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«С 1 октября минимальный размер пенсии в Азербайджане составит 200 манатов, а с 1 января 2020 года может увеличиться до 230 манатов», - сказал Бабаев в беседе с журналистами.

По его словам, Минтруда прогнозирует рост в 2019 году среднемесячной зарплаты в стране при оптимистичном варианте на 15%, при пессимистичном – на 12-13%.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПЕНСИИ, ПОВЫШЕНИЕ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]