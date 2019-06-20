Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку

Первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив посетит с визитом Азербайджан во втором полугодии 2019 года.

«Запланирован визит Кубива в Азербайджан до конца текущего года», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» осведомленный источник.

По его словам, Кубив в рамках визита примет участие в церемонии официального открытия Торгового дома Украины в Баку.

«В настоящее время уточняются повестка и сроки его визита в Азербайджан», - добавил собеседник агентства.

Ф.Исазаде