Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку

Первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив посетит с визитом Азербайджан во втором полугодии 2019 года.
«Запланирован визит Кубива в Азербайджан до конца текущего года», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» осведомленный источник.
По его словам, Кубив в рамках визита примет участие в церемонии официального открытия Торгового дома Украины в Баку.
«В настоящее время уточняются повестка и сроки его визита в Азербайджан», - добавил собеседник агентства.
Ф.Исазаде
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