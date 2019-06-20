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Внешняя политика 20.06.2019 14:20

Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку

Первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив посетит с визитом Азербайджан во втором полугодии 2019 года.

«Запланирован визит Кубива в Азербайджан до конца текущего года», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» осведомленный источник.

По его словам, Кубив в рамках визита примет участие в церемонии официального открытия Торгового дома Украины в Баку.

«В настоящее время уточняются повестка и сроки его визита в Азербайджан», - добавил собеседник агентства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]