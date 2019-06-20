Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 20.06.2019 14:30

Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-мае 2019 года увеличился на 20%, инвестиции в жилстрой – на 34%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-мае 2019 года, составила 771,7 тыс. кв. метров, что на 20,4% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В мае в эксплуатацию введено 176,1 тыс. кв. метров жилья.

По данным статистики, в отчетный период капвложения в жилищное строительство составили 438,4 млн манатов (рост на 34,1%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.

За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-апреле 2019г увеличился на 15%, инвестиции – на 44% Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана В Азербайджане до конца 2019 года построят жилье для более 2,8 тыс. семей вынужденных переселенцев Ввод в строй жилья в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года увеличился на 9,5%, инвестиции в жилстрой – на 37% Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-феврале увеличился на 4%, инвестиции в жилстрой – на 36% Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]