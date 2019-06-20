Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-мае 2019 года увеличился на 20%, инвестиции в жилстрой – на 34%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-мае 2019 года, составила 771,7 тыс. кв. метров, что на 20,4% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В мае в эксплуатацию введено 176,1 тыс. кв. метров жилья.
По данным статистики, в отчетный период капвложения в жилищное строительство составили 438,4 млн манатов (рост на 34,1%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.
За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).
Б.Рустамбеков
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