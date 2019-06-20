Казахстан готов поставлять бензин в Белоруссию и Киргизию на условиях, запрещающих его реэкспорт

Казахстан начнет экспорт своего бензина в Белоруссию и Киргизию после подписания соглашения, которое запрещает реэкспорт казахстанских нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.
"Наши партнеры по ЕврАзЭС - Белоруссия, Киргизия изъявили намерение, чтобы мы поставляли нефть и нефтепродукты в эти страны. Мы поставили свои жесткие условия - без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта потом этой продукции (экспортировать не будем - ИФ). Потому что мы будем поставлять свою продукцию беспошлинно, (. . .) чтобы потом не было недобросовестной конкуренции. И мы надеемся, что эти переговоры пройдут успешно с этими странами", - сказал Бозумбаев на отчетной встрече с гражданами в четверг.
Кроме того, он сообщил, что Казахстан на днях начнет экспорт бензина за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Экспорт бензина за пределы таможенной территории (ЕАЭС - ИФ) открыт, начиная с июня. И мы предполагаем, что на днях первые партии бензина должны в дальнее зарубежье быть отправлены. Объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тыс. тонн по Аи-92, 10-15 тыс. тонн по Аи-95", - сказал Бозумбаев.
Как сообщалось, ранее Бозумбаев заявил, что экспорт бензина из Казахстана в Белоруссию не начнется до достижения консенсуса по вопросам налогообложения и другим условиям.
Ранее зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщал журналистам, что Казахстан может экспортировать 1,2 млн тонн бензина в 2019 году.
В 2018 году Казахстан не экспортировал бензин и дизельное топливо за рубеж.
Сообщалось также, что в мае текущего года российская сторона вновь подняла вопрос экспорта сублимированных нефтепродуктов, так называемых "растворителей" со стороны Белоруссии в направлении стран ЕС.
Тема "растворителей", поставки которых производились Белоруссией в 2011-2012 годах, поднята российской стороной на фоне претензий Минска о компенсации убытков в связи с поставками в Белоруссию загрязненной хлорорганикой нефти.
В 2011-2012 годы правительство России подозревало Белоруссию в контрабанде российских нефтепродуктов.
Проблема возникла в 2011 году, когда российская сторона заявила, что Белоруссия под видом "растворителей" и других сублимированных нефтепродуктов экспортирует продуктов из нефти больше, чем может произвести. В тот период времени Белоруссия перечисляла в бюджет РФ экспортные пошлины на нефтепродукты в обмен на поставки беспошлинной нефти. Химическая продукция ("растворители и разбавители сложные органические" и "смазочные материалы") не попадала в разряд нефтепродуктов, экспортные пошлины от продажи которых должны были передаваться в российский бюджет. Основной объем поставок "растворителей" из Белоруссии направлялся в Латвию и Нидерланды.
Белорусская сторона категорически отрицала наличие серых схем при экспорте нефтепродуктов и подчеркивала перечисление в бюджет РФ значительных сумм - на уровне $3 млрд в 2011 году.
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