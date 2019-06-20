Производство автобензина в Азербайджане в январе-мае сократилось на 4,2%, дизеля - увеличилось на 4,2%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае 2019 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% - до 1 млрд 256,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-мае 2019 года производство прямогонного бензина составило 136,4 тыс. тонн (рост на 47,9%), керосина – 254,4 тыс. тонн (рост на 2,7%), дизельного топлива – 885,9 тыс. тонн (рост на 4,2%), топочного мазута – 32,8 тыс. тонн (рост на 9%).

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 4,2% - до 499,8 тыс. тонн, смазочных масел – на 76,6% - до 6,8 тыс. тонн, нефтяного битума – на 34,9% - до 72,8 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 7,4%, до – 102 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова