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ТЭК 20.06.2019 14:33

Производство автобензина в Азербайджане в январе-мае сократилось на 4,2%, дизеля - увеличилось на 4,2%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае 2019 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% - до 1 млрд 256,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-мае 2019 года производство прямогонного бензина составило 136,4 тыс. тонн (рост на 47,9%), керосина – 254,4 тыс. тонн (рост на 2,7%), дизельного топлива – 885,9 тыс. тонн (рост на 4,2%), топочного мазута – 32,8 тыс. тонн (рост на 9%).

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 4,2% - до 499,8 тыс. тонн, смазочных масел – на 76,6% - до 6,8 тыс. тонн, нефтяного битума – на 34,9% - до 72,8 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 7,4%, до – 102 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]