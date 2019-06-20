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СНГ 20.06.2019 14:38

Россия не поступится своими интересами ради снятия санкций - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, однако подчеркнул, что Россия не поступится своими национальными интересами.

"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, начиная с 2014 года, Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз - около $240 млрд, США - $17 млрд (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония - $27 млрд", - сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами России.

Он отметил, что потери "отражаются на рабочих местах в этих странах, в том числе и ЕС". "Они теряют наш рынок", - добавил президент.

Вместе с тем он отметил, что от ограничений РФ в чем-то даже выиграла, в частности, реализовала программы импортозамещения на сумму 667 млрд рублей.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - подчеркнул Путин.

В качестве примера он привел Китай. "Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу - нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, а это - чушь и ложь - но Китай не имеет к этому отношения. А тарифы на его товары - считайте это те же санкции - увеличиваются и увеличиваются", - сказал глава государства.

Еще одним подтверждением своей позиции президент назвал санкционную атаку на китайскую корпорацию Huawei. "В чем ее смысл? - В сдерживании и развитии Китая, который стал конкурентом другой глобальной державы - США. То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше. Если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики", - заключил Путин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗАПАД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]