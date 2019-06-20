Денежные доходы населения Азербайджана в январе-мае выросли на 6,8%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-мае 2019 года составили 22 млрд 164,1 млн манатов, что на 6,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-мае составила 2,4%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-мае текущего года увеличились на 5,9% - до 2,244 тыс. манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 20 млрд 386,3 млн манатов, что на 7% выше показателя за аналогичный период 2018 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.
А.Мамедов
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