Минюст США расследует факты нарушения Deutsche Bank законов в сфере противодействия отмыванию денег

Минюст США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком американских законов в сфере противодействия отмыванию денег, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, расследование начато в связи с сигналами от бывшей сотрудницы Deutsche Bank Тамми Макфадден, которая ранее сообщила о выявлении подозрительных сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, в 2016 и 2017 годах.
Сотрудники банка рекомендовали направить информацию о подозрительных сделках на рассмотрение подразделения американского Минфина, отвечающего за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, писала ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников немецкого банка.
Макфадден была уволена из Deutsche Bank в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другим регуляторам.
По данным FT, министр финансов США Стивен Мнучин указал на информацию, раскрытую Макфадден, сотрудникам Сети по расследованию финансовых преступлений (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), которые затем передали это дело в Минюст.
Ранее в этом месяце FT сообщала со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank в результате внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием денег, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности.
В мае банк сообщил, что его сотрудники в конце 2018 года выявили сбой в программном обеспечении, использовавшемся банком для анализа клиентских платежей с точки зрения противодействия финансовым преступлениям. Этот сбой в течение почти 10 лет препятствовал передаче банком информации о потенциально подозрительных сделках в соответствующие инстанции, заявили в Deutsche Bank.
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