Сотрудничество стран ОПЕК+ должно сохраниться навсегда, условия взаимодействия можно менять - Алекперов

Сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК должно сохраниться навсегда, условия взаимодействия можно менять, сообщил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в ходе годового собрания акционеров компании.

"Соглашение ОПЕК+, мы его поддерживали с первых дней, и я сегодня поддерживаю его. ОПЕК+ должен сохраниться навсегда, это мое мнение. Объемы регулирования можно менять. Чего мы добились этим соглашением 2016-го года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти. (. . .) Мы считаем, что соглашение должно действовать, и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке", - сказал Алекперов.