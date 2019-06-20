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ТЭК 20.06.2019 14:46

Сотрудничество стран ОПЕК+ должно сохраниться навсегда, условия взаимодействия можно менять - Алекперов

Сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК должно сохраниться навсегда, условия взаимодействия можно менять, сообщил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в ходе годового собрания акционеров компании.

"Соглашение ОПЕК+, мы его поддерживали с первых дней, и я сегодня поддерживаю его. ОПЕК+ должен сохраниться навсегда, это мое мнение. Объемы регулирования можно менять. Чего мы добились этим соглашением 2016-го года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти. (. . .) Мы считаем, что соглашение должно действовать, и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке", - сказал Алекперов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ОПЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]