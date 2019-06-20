География возможного выезда сотрудников МВД за границу будет расширена - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым расширить перечень стран, где смогут провести отпуск сотрудники МВД.

"Мы договорились (с главой МВД Колокольцевым) расширить географию возможного выезда сотрудников МВД заграницу", - сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами России.

"Только что, буквально несколько дней, разговаривал с главой МВД на этот счет", - отметил Путин.

"Сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, и в этом смысле они, конечно, находятся в особом положении. Они (сотрудники министерства) должны сами для себя сделать выбор: они хотят работать с этими ограничениями или нет", - отметил Путин, напомнив, что большое количество полицейских являются носителями государственным секретов.

Ранее глава МВД принял решение включить в перечень стран, где могут отдыхать сотрудники министерства, Таиланд и Турцию.