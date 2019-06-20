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СНГ 20.06.2019 17:03

География возможного выезда сотрудников МВД за границу будет расширена - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым расширить перечень стран, где смогут провести отпуск сотрудники МВД.

"Мы договорились (с главой МВД Колокольцевым) расширить географию возможного выезда сотрудников МВД заграницу", - сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами России.

"Только что, буквально несколько дней, разговаривал с главой МВД на этот счет", - отметил Путин.

"Сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, и в этом смысле они, конечно, находятся в особом положении. Они (сотрудники министерства) должны сами для себя сделать выбор: они хотят работать с этими ограничениями или нет", - отметил Путин, напомнив, что большое количество полицейских являются носителями государственным секретов.

Ранее глава МВД принял решение включить в перечень стран, где могут отдыхать сотрудники министерства, Таиланд и Турцию.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, СОТРУДНИКИ, ОТДЫХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]