География возможного выезда сотрудников МВД за границу будет расширена - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым расширить перечень стран, где смогут провести отпуск сотрудники МВД.
"Мы договорились (с главой МВД Колокольцевым) расширить географию возможного выезда сотрудников МВД заграницу", - сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами России.
"Только что, буквально несколько дней, разговаривал с главой МВД на этот счет", - отметил Путин.
"Сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, и в этом смысле они, конечно, находятся в особом положении. Они (сотрудники министерства) должны сами для себя сделать выбор: они хотят работать с этими ограничениями или нет", - отметил Путин, напомнив, что большое количество полицейских являются носителями государственным секретов.
Ранее глава МВД принял решение включить в перечень стран, где могут отдыхать сотрудники министерства, Таиланд и Турцию.
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