VTB Commodities Trading отказался от иска к Антипинскому НПЗ о договоре поставки нефтепродуктов

Арбитражный суд Москвы в четверг принял отказ VTB Commodities Trading от иска к АО "Антипинский НПЗ" и АО "ВО "Машиноимпорт" о признании недействительным договора поставки нефтепродуктов от 27 января 2019 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, ответчики не возражали против отказа, но оставили решение по ходатайству на усмотрение суда.

Суд прекратил производство по делу.

Представитель иностранной компании пояснил отказ тем, что иск был заявлен с целью своевременной поставки нефтепродуктов, но НПЗ приостановил свою работу и 18 мая подал заявление о банкротстве. Дело о банкротстве НПЗ отложено на 18 июля.

В материалах дела говорится, что Арбитражный суд Москвы 17 мая отказал VTB Commodities Trading в принятии обеспечительных мер по иску.

VTB Commodities Trading просил суд арестовать высокосернистый вакуумный газойль и дистиллят газового конденсата объемом до 165 тонн на сумму 194,8 млн евро, находящиеся в Мурманске на борту российского танкера-накопителя Полар Рок (Россия), а также находящиеся в таком же объеме и на такую же сумму на территории Антипинского НПЗ в Тюмени.

Иностранная компания просила суд запретить "Антипинскому НПЗ" и АО "ВО "Машиноимпорт" совершать действия по исполнению оспариваемого договора поставки нефтепродуктов железнодорожными цистернами.

Компания ссылалась на то, что непринятие мер сделает невозможным или затруднит исполнение судебного акта по делу.

Согласно последней публично обнародованной информации относительно имущественного состояния НПЗ, его чистые активы имеют отрицательный показатель и составляют минус 74,4 млрд рублей. В течение 2019 года к заводу были предъявлены требования о взыскании задолженности на сумму более 1 млрд рублей, говорится в определении суда.

Изучив материалы дела, суд посчитал, что данные истца носят предположительный характер и не подтверждены материалами дела.

В пресс-службе НПЗ ранее поясняли, что 30 апреля на основании иска VTB Commodities Trading активы завода на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области и в Арбитражный суд Москвы.

Позже "СБК" (структура Сбербанка) и Московский кредитный банк ходатайствовали о вступлении в дело о банкротстве "Антипинского НПЗ". Сумма требований "СБК" составила 70,135 млн рублей, МКБ - 196 млн рублей. О своем намерении обанкротить "Антипинский НПЗ" заявил и Абсолют банк.

Основной кредитор завода - Сбербанк России - 23 мая сообщил о том, что стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% "Антипинского НПЗ". Банк принял решение о досрочном взыскании долга НПЗ, залогом были акции материнской компании завода. По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд.

Кредиторами "Антипинского НПЗ", помимо Сбербанка, Абсолют банка и МКБ, являются Промсвязьбанк, Интеркомбанк, Кредит Европа банк.

Перебои с работой "Антипинского НПЗ" начались в конце прошлого года. Несколько дней в декабре завод не смог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторные топлива. Аналогичная ситуация повторилась в апреле этого года, предприятие пришлось остановить.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году "Антипинский НПЗ", по данным ЦДУ ТЭК, снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.