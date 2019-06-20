Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт нефти на 3,7%, увеличил поставки газа на 41,2%

Азербайджан в январе-апреле 2019 года экспортировал 10 млн 365,2 тыс. тонн нефти, что на 3,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $4 млрд 815 млн 874 тыс. (спад на 6,4%).
Экспорт газа из Азербайджана в январе-апреле 2019 года составил 4 млрд 398,6 млн кубометров (рост на 41,2%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $826 млн 670,7 тыс. (рост в 1,8 раза).
В 2018 году Азербайджан экспортировал 32 млн 651,1 тыс. тонн нефти на $16 млрд 345,52 млн, газа - 9 млрд 914,9 млн кубометров природного газа на $1 млрд 705 млн 668,6 тыс.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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