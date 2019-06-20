Турция может начать получать С-400 в первую неделю июля - Bloomberg

Турция, вероятно, начнет получать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 уже на первой неделе июля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух представителей турецких властей, пожелавших остаться анонимными.
Как подчеркивает агентство, его источники напрямую связаны как с процессом покупки С-400, так и с планированием сроков их поставок в Турцию.
В минувший вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже в скором времени рассчитывает получить от РФ ЗРС С-400. "Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана об С-400.
7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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