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Регион 20.06.2019 15:23

Турция может начать получать С-400 в первую неделю июля - Bloomberg

Турция, вероятно, начнет получать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 уже на первой неделе июля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух представителей турецких властей, пожелавших остаться анонимными.

Как подчеркивает агентство, его источники напрямую связаны как с процессом покупки С-400, так и с планированием сроков их поставок в Турцию.

В минувший вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже в скором времени рассчитывает получить от РФ ЗРС С-400. "Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана об С-400.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ТУРЦИЯ, С/400, ПОСТАВКИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]