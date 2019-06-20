Зеленский создает Офис президента, сокращая численность сотрудников администрации

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать Офис главы государства путем реорганизации и сокращения численности сотрудников президентской администрации.

"Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий", - говорится в указе Зеленского от 20 июня.

Зеленский определил структуру Офиса президента: руководитель Офиса и его первый заместитель, а также заместители; руководитель аппарата Офиса президента; первый помощник президента и помощники; советники президента; пресс-секретарь президента; уполномоченные президента и его представители.

Кроме того, в структуру Офиса президента входят Кабинет президента; Кабинет руководителя Офиса президента, ряд директоратов и департаментов.

Так, предусмотрены директораты по вопросам правовой политики; по вопросам внешней политики; по вопросам национальной безопасности и обороны; по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности; по вопросам региональной политики и децентрализации; по вопросам экономической политики; по вопросам внутренней и гуманитарной политики; по вопросам информационной политики.

Создаются также департаменты документального обеспечения; по вопросам Государственного протокола и церемониала; по вопросам гражданства, помилования, государственных наград; по вопросам обращений граждан; департамент доступа к публичной информации; департамент управления персоналом; департамент информационных технологий; департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров; обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента Украины; а также режимно-секретный департамент.