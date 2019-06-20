Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 3%

В Азербайджане в январе-мае 2019 года произведено стройматериалов на сумму 325,5 млн манатов, что на 5% больше показателя января-мая 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 3,1% - до 1 млн 332,1 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 24,4% - до 636,2 тыс. тонн.

Кроме того, в отчетный период производство асфальта увеличилось в 1,8 раза - до 113,6 тыс. тонн, строительного кирпича - на 62,5% - до 168,7 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 23,6% - до 53,3 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - на 65,4% - до 12,82 тыс. тонн, строительной извести - на 38,2% - до 16,4 тыс. тонн.

При этом, производство строительного гипса в январе-мае 2019 года сократилось на 84,2% - до 2,4 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 53% - до 17,1 тыс. кубометров.

Б.Рустамбеков