Белоруссия в январе-апреле сократила экспорт нефтепродуктов на 17,3%

Белоруссия в январе-апреле 2019 года экспортировала 3,8 млн тонн нефтепродуктов, что на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в материалах Белстата.
По данными Белстата, в апреле экспорт нефтепродуктов составил 0,8 млн тонн против 1 млн тонн в среднем за месяц в первом квартале. Таким образом, поставки нефтепродуктов из Белоруссии в апреле сократились на 200 тыс. тонн или на 20% по сравнению со средним показателем первого квартала.
В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов снизился на 18,6% - до $1,85 млрд. Средняя цена экспорта уменьшилась на 1,5% - до $486,5 за тонну. Таким образом, в апреле выручка от экспорта нефтепродуктов сократилась на $97,3 тыс. по сравнению со среднемесячной выручкой в первом квартале.
В январе-апреле в страны ЕС поставлено 2,8 млн тонн нефтепродуктов (снижение на 21%) на $1,29 млрд (на 21,8% меньше). Поставки белорусских нефтепродуктов на Украину снизились на 3,8% - до 906,9 тыс. тонн, в стоимостном выражении на 8,1%, до $532 тыс.
За четыре месяца Белоруссия экспортировала 488,6 тыс. тонн нефти собственной добычи (снижение на 9%), в стоимостном выражении экспорт сократился на 11,4%, до $222,7 млн при снижении средней цены экспорта на 2,7%, до $455,8 за тонну. Данные Белстата свидетельствуют, что в апреле объем экспорта нефти составил 80 тыс. тонн, что на 41% меньше, чем в среднем за месяц в январе-марте.
Как сообщалось ранее, Белоруссия в 2018 году сократила экспорт нефтепродуктов на 3,1% по сравнению с показателем 2017 года - до 11,93 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи возрос на 1,2% - до 1,64 млн тонн.
Сообщалось также, что в конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов из-за поставок некачественной нефти из РФ и необходимости удовлетворения потребностей внутреннего рынка в условиях сокращения нефтепереработки. Концерн "Белнефтехим" объявил о снятии ограничений на экспорт 21 мая.
Также Белоруссия была вынуждена приостановить экспорт нефти собственной добычи из-за загрязненности нефтепроводов.
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