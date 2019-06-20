Иванишвили осудил организаторов заседания Межпарламентской ассоциации православия, выбравших председателем россиянина

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает недопустим, чтобы председателем проходящего в грузинском парламенте православного форума был россиянин.

"Полностью разделяю искреннее возмущение наших граждан в связи с произошедшими событиями в парламенте. Недопустимо, чтобы представитель государства-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реагирование", - заявил Иванишвили, комментируя на своей странице в соцсетях срыв оппозицией заседания в здании парламента Межпарламентской ассамблеи православия.

Он отметил, что, по его данным, "это была протокольная ошибка, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы и за этим должно последовать соответствующее реагирование".

"Я уже говорил с председателем парламента, выразил свою жесткую позицию, и, разумеется, моя рекомендация была о немедленном прекращении этого заседания", - подчеркнул Иванишвили.

Члены оппозиционной парламентской фракции "Европейская Грузия" сорвали в четверг заседание Межпарламентской ассоциации православия, проходившее в зале заседаний законодательного органа. Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым.

Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам, что сорванное оппозицией заседание будет продолжено в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

Накануне во Дворце государственных торжеств в Тбилиси большая группа представителей оппозиционных партий провела акцию против нахождения в Грузии российских депутатов.

Между тем в беседе с журналистами Гаврилов заявил, что не испытывает дискомфорта в связи с протестом грузинской оппозиции.