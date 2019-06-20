Планы США нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке не провокация, а мера обороны - Пентагон

Пентагон ответил на критику со стороны Москвы американских планов направить дополнительные войска на Ближний Восток, отметив, что речь не идет о провокации со стороны США.

"Данное развертывание это не провокация. Дополнительные войска направляются в оборонительных целях для противодействия воздушным, морским и наземным угрозам на Ближнем Востоке", - говорится в электронном письме подполковника Карлы Глисон из европейского отдела Пентагона, направленном телеканалу CNBC.

При этом Глисон раскритиковала Россию, обвинив ее в попытках "использовать хаос" для распространения своего влияния.

"Россия хочет пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая обеспечивала мир на протяжении десятилетий. Россия пытается использовать хаос и расширить свое влияние за пределы своего ближнего зарубежья. При этом она уделяет особое внимание Ближнему Востоку", - отметила она.

Представитель Пентагона подчеркнула, что для интересов национальной безопасности США Ближний Восток "остается жизненно важным регионом".

"Министерство обороны старается поддерживать там благоприятный баланс сил, не допускать появления убежищ для террористов, обеспечивать безопасность важных торговых маршрутов и свободу навигации", - добавила она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США отказаться от планов по усилению своей группировки на Ближнем Востоке.

"Сейчас, когда мы видим уже на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое, да и военное давление на Иран, такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе как осознанный курс на провоцирование войны", - заявил замминистра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями о наращивании сил США на Ближнем Востоке призвал все стороны к сдержанности.